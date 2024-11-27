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В Хмельницкой области осудили злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на предприятие и жестоко убили охранника

07:00, 27 ноября 2024
Грабители убили 45-летнего охранника, нанеся около 40 ножевых ранений.
В Хмельницкой области осудили злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на предприятие и жестоко убили охранника
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В Хмельницкой области наказали двух мужчин за совершение умышленного убийства по корыстным мотивам. Об этом сообщает областная прокуратура.

Они приговорены к 15 и 12 годам лишения свободы.

Доказано, что в 2021 году двое мужчин разработали план ограбления предприятия, на котором работали. Они имели ключи и достоверно знали, где находятся камеры видеонаблюдения.

Ночью они украдкой проникли на территорию фирмы, убили 45-летнего охранника, нанеся около 40 ножевых ранений и похитили из сейфа материальные ценности и более 93 тыс. долларов США.

До приговора суда мужчины находились под стражей.

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