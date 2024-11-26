Когда нужно подать документы для получения жилищной субсидии с 1 октября

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения до завершения отопительного сезона – 30 апреля.
Как отметили в Пенсионном фонде Украины, в случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона жилищная субсидия назначается с начала сезона (но не раньше дня возникновения права на ее получение).
Гражданам, которые раньше не были получателями жилищной субсидии, выплата будет назначена с 1 октября – с начала отопительного сезона, если они обратятся с заявлением и документами в орган Пенсионного фонда Украины до 1 декабря.
Подать заявление и необходимые документы в орган Пенсионного фонда Украины можно одним из способов:
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