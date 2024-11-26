Когда нужно подать документы для получения жилищной субсидии с 1 октября

Для получения жилищной субсидии с 1 октября заявление и документы на ее назначение следует подать до 1 декабря

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения до завершения отопительного сезона – 30 апреля.

Как отметили в Пенсионном фонде Украины, в случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона жилищная субсидия назначается с начала сезона (но не раньше дня возникновения права на ее получение).

Гражданам, которые раньше не были получателями жилищной субсидии, выплата будет назначена с 1 октября – с начала отопительного сезона, если они обратятся с заявлением и документами в орган Пенсионного фонда Украины до 1 декабря.

Подать заявление и необходимые документы в орган Пенсионного фонда Украины можно одним из способов:

через сервисные центры Фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтовой отправкой – на адрес органа Фонда;

онлайн – через веб-портал электронных услуг Фонда, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через портал «Дія».

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