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Когда нужно подать документы для получения жилищной субсидии с 1 октября

23:59, 26 ноября 2024
Для получения жилищной субсидии с 1 октября заявление и документы на ее назначение следует подать до 1 декабря
Когда нужно подать документы для получения жилищной субсидии с 1 октября
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Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения до завершения отопительного сезона – 30 апреля.

Как отметили в Пенсионном фонде Украины, в случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона жилищная субсидия назначается с начала сезона (но не раньше дня возникновения права на ее получение).

Гражданам, которые раньше не были получателями жилищной субсидии, выплата будет назначена с 1 октября – с начала отопительного сезона, если они обратятся с заявлением и документами в орган Пенсионного фонда Украины до 1 декабря.

Подать заявление и необходимые документы в орган Пенсионного фонда Украины можно одним из способов:

  • через сервисные центры Фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • почтовой отправкой – на адрес органа Фонда;
  • онлайн – через веб-портал электронных услуг Фонда, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через портал «Дія».

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Пенсионный фонд субсидия

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