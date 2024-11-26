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Коли треба подати документи для отримання житлової субсидії з 1 жовтня

23:59, 26 листопада 2024
Для отримання житлової субсидії з 1 жовтня заяву і документи на її призначення потрібно подати до 1 грудня.
Коли треба подати документи для отримання житлової субсидії з 1 жовтня
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Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення до завершення опалювального сезону – 30 квітня. 

Як зауважили у Пенсійному фонді України, у разі подання заяви про призначення та надання субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону житлова субсидія призначається з початку сезону (але не раніше дня виникнення права на її отримання).

Громадянам, які раніше не були одержувачами житлової субсидії, виплату буде призначено з 1 жовтня – з початку опалювального сезону, якщо вони звернуться із заявою та документами до органу Пенсійного фонду України до 1 грудня. 

Подати заяву та необхідні документи до органу Пенсійного фонду України можна в один зі способів:

  • через сервісні центри Фонду, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштовим відправленням – на адресу органу Фонду;
  • онлайн – через вебпортал електронних послуг Фонду, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал «Дія».

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Пенсійний фонд субсидія

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