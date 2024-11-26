Жителя Рівненщини ув’язнили за знущання над дружиною та неповнолітньою донькою

Чоловік ображав та обзивав жінку при малолітній доньці.

Житель Вараша Рівненської області отримав покарання за домашнє насильство.

Як повідомляє обласна прокуратура, 52-річному чоловіку призначено покарання у вигляді 1 року та 2 місяців позбавлення волі.

Раніше він вже притягувався і до адміністративної, і до кримінальної відповідальності, втім продовжив знущатись над дружиною та дитиною. Він ображав та обзивав жінку при малолітній доньці.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину і переконував суд у щирому каятті. Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.