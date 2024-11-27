Жінка з Одеси пропонувала ухилянтам перетнути кордон з підробленим документом у якості нібито багатодітного батька

Її злочинна схема передбачала виготовлення фіктивного свідоцтва про народження неіснуючої дитини.

Повідомлено про підозру мешканці Одеси, яка сприяла військовозобов’язаним у перетині кордону з фіктивним документом у якості нібито багатодітного батька. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

38-річній жінці інкриміновано сприяння у незаконному переправленні особи через державний кордон України, а також підроблення печаток та офіційного документу (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, у 2024 році підозрювана за грошову винагороду сприяла військовозобов’язаному уникнути мобілізації та беперешкодно перетнути держкордон на підставі підробленого документу.

Зокрема, її злочинна схема передбачала виготовлення фіктивного свідоцтва про народження неіснуючої дитини.

Про таку «можливість» було розміщено відповідне оголошення у месенджері Telegram. Свої послуги вона оцінила у 14500 грн.

Прокуратура вказує, що в рамках кримінального провадження за результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 270 підроблених печаток підприємств, установ та організацій, бланки документів та свідоцтв про народження дітей, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, за допомогою якої це виготовлялось. А також майже 110 тисяч доларів, злитки золота вагою 2,5 кг та інше.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні особи.

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