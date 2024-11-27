Женщина из Одессы предлагала уклонистам пересечь границу с поддельным документом в качестве якобы многодетного отца

Ее преступная схема предполагала изготовление фиктивного свидетельства о рождении несуществующего ребенка.

Сообщено о подозрении жителице Одессы, способствовавшей военнообязанным в пересечении границы с фиктивным документом в качестве якобы многодетного отца. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

38-летней женщине инкриминировано содействие в незаконной переправке лица через государственную границу Украины, а также подлог печатей и официального документа (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, в 2024 году подозреваемая за денежное вознаграждение способствовала военнообязанному избежать мобилизации и беспрепятственно пересечь госграницу на основании поддельного документа.

В частности, ее преступная схема предполагала изготовление фиктивного свидетельства о рождении несуществующего ребенка.

О такой возможности было размещено соответствующее объявление в мессенджере Telegram. Свои услуги она оценила в 14500 грн.

Прокуратура указывает, что в рамках уголовного производства по результатам санкционированных обысков выявлено и изъято более 270 поддельных печатей предприятий, учреждений и организаций, бланки документов и свидетельств о рождении детей, мобильные телефоны и компьютерную технику, с помощью которой это производилось. А также около 110 тысяч долларов, слитки золота весом 2,5 кг и прочее.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные лица.

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