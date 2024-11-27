Практика судов
  1. В Украине

Женщина из Одессы предлагала уклонистам пересечь границу с поддельным документом в качестве якобы многодетного отца

08:12, 27 ноября 2024
Ее преступная схема предполагала изготовление фиктивного свидетельства о рождении несуществующего ребенка.
Женщина из Одессы предлагала уклонистам пересечь границу с поддельным документом в качестве якобы многодетного отца
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сообщено о подозрении жителице Одессы, способствовавшей военнообязанным в пересечении границы с фиктивным документом в качестве якобы многодетного отца. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

38-летней женщине инкриминировано содействие в незаконной переправке лица через государственную границу Украины, а также подлог печатей и официального документа (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, в 2024 году подозреваемая за денежное вознаграждение способствовала военнообязанному избежать мобилизации и беспрепятственно пересечь госграницу на основании поддельного документа.

В частности, ее преступная схема предполагала изготовление фиктивного свидетельства о рождении несуществующего ребенка.

О такой возможности было размещено соответствующее объявление в мессенджере Telegram. Свои услуги она оценила в 14500 грн.

Прокуратура указывает, что в рамках уголовного производства по результатам санкционированных обысков выявлено и изъято более 270 поддельных печатей предприятий, учреждений и организаций, бланки документов и свидетельств о рождении детей, мобильные телефоны и компьютерную технику, с помощью которой это производилось. А также около 110 тысяч долларов, слитки золота весом 2,5 кг и прочее.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минфин станет Долговым агентством Украины и не исключает, что кредиты на 50 млрд долларов от G7 придется возвращать – законопроект Кабмина

Как отмечает Минфин, ЕС вместе со странами G7 принято решение о коллективном предоставлении кредитов на сумму до 50 млрд долларов США для поддержки потребностей Украины, при этом такие кредиты могут подлежать возврату Украиной, то есть могут считаться государственным долгом, в случае получения Украиной соответствующих репараций от РФ.

Верховной Раде предлагают ввести конфискацию автомобилей как дополнительное административное взыскание за нарушение таможенных правил

Парламент дополнит Таможенный кодекс отдельной нормой о том, что в случае совершения нарушений таможенных правил конфискация как дополнительное административное взыскание может применяться к автомобилям, которые использовались для перемещения или сокрытия товаров.

Полицейские повредили судебное дело, десятки страниц из дела исчезли - как полиция пыталась провести почерковедческую экспертизу

В результате следственных действий суд не мог рассмотреть дело.

В ГЮУ ВР раскритиковали введение штрафов до 121 тысячи грн для должников в ГПК и ХПК за неисполнение судебных решений

Внесенные парламентом изменения в статьи 135 ХПК и 148 ГПК предусматривают, что суд может во время осуществления судебного контроля за исполнением судебного решения взыскать в доход государственного бюджета с должника или руководителя должника штраф от 60,5 тысяч грн до 121 тысяч грн.

Кабмин внес в Раду проект изменений в Бюджетный кодекс – предлагают определить средства международной помощи как публичные инвестиции

Правительство также предлагает нормировать вопрос перечисления правопреемнику остатков средств собственных поступлений бюджетного учреждения в случае изменения его организационно-правового статуса.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду