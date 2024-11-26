Жителя Ровенщины посадили в тюрьму за издевательство над женой и несовершеннолетней дочерью

Мужчина обижал и обзывал женщину при малолетней дочери.

Житель Вараша Ровенской области получил наказание за домашнее насилие.

Как сообщает областная прокуратура, 52-летнему мужчине назначено наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы.

Ранее он уже привлекался и к административной, и к уголовной ответственности, но продолжил издеваться над женой и ребенком. Он обижал и обзывал женщину при малолетней дочери.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и убеждал суд в искреннем раскаянии. Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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