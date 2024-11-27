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Правительство запретило отключение света для предприятий, импортирующих более 60% электроэнергии

07:18, 27 ноября 2024
Ранее меры ограничения электроэнергии не предусматривались для предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд.
Правительство запретило отключение света для предприятий, импортирующих более 60% электроэнергии
Источник фото: Mike Winkler / Unsplash
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Кабинет Министров внес изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украину. Теперь меры по ограничению электроэнергии не будут применяться к предприятиям, импортирующим более 60% от объема потребления.

Постановление было принято на заседании Правительства 26 ноября, сообщили в Минэнерго.

«Решение Правительства принято с учетом увеличения лимитов мощностей для импорта электрической энергии в Украину из европейских стран до 2,1 ГВт. Это создаст дополнительные стимулы для привлечения большего объема коммерческого импорта электрической электроэнергии, позволит развить собственную генерацию электроэнергии и обеспечить большую устойчивость энергосистемы в условиях дефицита», - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ранее меры ограничения электроэнергии не предусматривались для предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд.

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