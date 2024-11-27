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Как ФЛП исправить в последней декларации данные о дате прекращения деятельности

07:36, 27 ноября 2024
Налоговая объяснила, как плательщики единого налога первой – третьей групп могут поправить данные в декларации.
Как ФЛП исправить в последней декларации данные о дате прекращения деятельности
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Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, как ФЛП исправить в последней декларации данные о дате прекращения деятельности.

Отмечается, что физические лица – предприниматели – плательщики единого налога первой – третьей групп представляют налоговую декларацию плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя по форме, утвержденной приказом Минфина от 19.06.2015 №578 с изменениями и дополнениями, в составе которой формируется приложение 1 «Сведения о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и о суммах начисленного единого взноса».

Такі платники можуть виправити реквізити, зокрема дату державної реєстрації припинення. У разі якщо декларацію подано після закінчення граничного строку подання, то в додатку 1:

  • у комірці 03 заголовної частини проставляється позначка «Х» (Уточнююча);
  • у розд. 1-3, 5-8 проставляються правильні (виправлені) показники;
  • у розд. 4 у полях «Податковий (звітний) період» та «Податковий (звітний) період, що уточнюється» вказуються однакові значення, що відповідають тому звітному (податковому) періоду, який уточнюється;
  • у розд. 9 «Визначення сум нарахованого єдиного внеску», якщо сума доходу та сума нарахованого єдиного внеску залишаються без змін, то заповнюється ідентично даним додатка 1 до декларації, що виправляється;
  • у розд. 10 «Визначення зобов’язань із сплати єдиного внеску у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» в рядках 1 «Сума єдиного внеску, яка підлягала сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок Усього графа 4 розділу 9)» та 2 «Уточнена сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду, у якому виявлена помилка» проставляються ідентичні показники, які відповідають значенню рядка «Усього» колонки 4 розд. 9, рядки 3 – 5 (розрахунки у зв’язку з виправленням помилки) не заповнюються.

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декларация налоговая ФЛП

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