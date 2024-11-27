На Київщині лебідь заплутався у сітці на річці Рось – спецоперацію з його порятунку показали у ДСНС

«Бранця» визволили з пастки та передали місцевим.

У Київській області надзвичайники врятували лебедя з пастки на річці. Як повідомили у ДСНС, рятувальники Білоцерківського гарнізону отримали повідомлення про те, що молодий птах заплутався у сітці на річці Рось і не міг злетіти самостійно.

Працівники ДСНС виїхали на місце та визволили «бранця» з пастки – його обережно розплутали та передали місцевим для огляду й надання необхідної допомоги.

Як наголошується, після реабілітації лебедя відпустили назад у природне середовище.

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