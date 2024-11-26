У Сумах триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО, двоє людей загинули, — Зеленський

Пошкоджені цим ударом також будинок і дитячий садок поруч.

У Сумах внаслідок російського обстрілу загинуло щонайменше двоє людей. Під завалами може перебувати ще одна людина. Зараз триває рятувальна операція. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч», - розповів Зеленський.

Він додав, що, попередньо, це був обстріл з ракетної системи залпового вогню

Глава держави наголосив, що захиститися від таких обстрілів реально тільки знищенням російської зброї та пускових установок на території країни-агресора.

«І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим», - зазначив Президент.

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