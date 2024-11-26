G7 засудили російський удар ракетою «Кедр» по Дніпру та заявили про непохитну підтримку України

Міністри закордонних справ G7 засудили «безвідповідальну та загрозливу ядерну риторику» РФ.

Фото: reuters.com

Міністри закордонних справ G7 рішуче засудили використання РФ балістичної ракети середньої дальності «Кедр» проти України.

«Використання Росією балістичної ракети середньої дальності 21 листопада є ще одним свідченням її нерозважливої та ескалаційної поведінки. Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України залишатиметься непохитною», - йдеться у спільній заяві міністрів, яку наводить Reuters.

Вони засудили «безвідповідальну та загрозливу ядерну риторику» РФ.

Міністри попередили, що підтримка Росії Північною Кореєю означає небезпечне розширення конфлікту із серйозними наслідками для європейської та індо-тихоокеанської безпеки. Глави МЗС закликали Китай вжити заходів проти такої ескалації.

Також, як уточнили міністри у заяві, вони хочуть розпочати передачу коштів Україні в рамках кредиту на 50 млрд доларів до кінця цього року.

Чиновники пообіцяли вжити заходів проти груп, які допомагають РФ обходити санкції.

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