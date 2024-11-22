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Росія застосувала новий ракетний комплекс «Кєдр» – деталі про нову балістику

16:17, 22 листопада 2024
Ракета «Кєдр» із шістьма бойовими частинами вдарила по Дніпру.
Росія застосувала новий ракетний комплекс «Кєдр» – деталі про нову балістику
Джерело фото: defence-ua.com
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21 листопада 2024 року держава-агресор завдала удару по Україні, використавши балістичну ракету, ймовірно, з комплексу «Кєдр». Про це повідомило Головне управління розвідки.

Ракета була запущена з Астраханської області, а час її підльоту до Дніпра склав лише 15 хвилин.

Вона була оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких містила шість суббоєприпасів.

Швидкість ракети на фінальному етапі траєкторії перевищувала 11 Махів.

Розробники комплексу «Кєдр»:

До створення цього мобільного ракетного комплексу залучені провідні підприємства військово-промислового комплексу Росії:

  • АТ «Корпорация Московский институт теплотехники» (Москва);
  • АТ «Федеральный научно-производственный центр Титан-Баррикады» (Волгоград);
  • АТ «Головное особое конструкторское бюро Прожектор» (Москва);
  • АТ «Концерн Созвездие» (Воронеж);
  • АТ «Научно-производственное предприятие Спецэнергомеханика» (Москва);
  • ТОВ «Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии Континент» (Москва).

Комплекс «Кєдр» проходив тестування на полігоні «Капустін Яр» (Астраханська область) у жовтні 2023 та червні 2024 року.

ГУР МО України наголошує, що кожен воєнний злочин Росії проти України не залишиться безкарним. За такі дії агресор обов’язково отримає справедливу відплату.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Рада Україна-НАТО збереться на термінову зустріч через удар нової російської ракети по Дніпру.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вперше вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

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росія Дніпро

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