Рада Україна-НАТО збереться на термінову зустріч через удар нової російської ракети по Дніпру

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у Брюсселі.

У вівторок, 26 листопада, відбудеться термінове засідання Ради Україна-НАТО у зв’язку із першим застосуванням Росією по території України експериментальної балістичної ракети. Про це повідомило агентство AFP з посиланням на поінформованих посадовців.

Зазначається, що засідання Ради Україна-НАТО скликають у Брюсселі з ініціативи України, щоб обговорити застосування Росією по Дніпру балістичної ракети середньої дальності, яку Путін назвав як експериментальну ракету «Орєшнік», створену на основі старішої МБР «Рубєж», що є потенційним носієм ядерної боєголовки.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вперше вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.