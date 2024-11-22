Совет Украина-НАТО соберется на срочную встречу из-за удара новой российской ракеты по Днепру

Заседание Совета Украина-НАТО состоится в Брюсселе.

Во вторник, 26 ноября, состоится срочное заседание Совета Украина-НАТО в связи с первым применением Россией на территории Украины экспериментальной баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на информированных чиновников.

Отмечается, что заседания Совета Украина-НАТО созывают в Брюсселе по инициативе Украины, чтобы обсудить применение Россией по Днепру баллистической ракеты средней дальности, которую Путин назвал как экспериментальную ракету «Орешник», созданную на основе более старой МБР «Рубеж», являющейся потенциальным носителем ядерной боеголовки.

Напомним, 21 ноября Россия впервые ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой.

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