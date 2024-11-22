В WhatsApp можно будет превращать голосовые сообщения в текст

Meta представила функцию стенограмм для WhatsApp.

Фото: unian

Компания Meta представила новую функцию для пользователей WhatsApp - стенограммы голосовых сообщений. Теперь пользователи смогут превращать голосовые сообщения в текст непосредственно на своем устройстве. Это позволяет сохранять конфиденциальность, ведь никто, даже сама компания WhatsApp, не имеет доступа к личным сообщениям.

Для использования функции нужно перейти в меню «Настройки», далее «Беседы», перейти в «Стенограммы голосовых сообщений». Чтобы создать стенограмму, достаточно нажать на голосовое сообщение и удержать его, а затем выбрать опцию «Транскрибировать».

Для пользователей Android на данный момент доступны четыре языка: английский, португальский, испанский и русский.

Для iOS перечень поддерживаемых языков зависит от версии операционной системы. Так, на iOS 16 доступны: английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, турецкий, китайский и арабский. Для iOS 17 и более новых версий доступны дополнительные языки: датский, финский, иврит, малайский, норвежский, голландский, шведский и тайский. Разработчики обещают расширение списка языков в ближайшем будущем.

Эта функция будет доступна для всех пользователей WhatsApp в ближайшие недели.

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