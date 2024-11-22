Практика судов
  1. В Украине

В WhatsApp можно будет превращать голосовые сообщения в текст

17:11, 22 ноября 2024
Meta представила функцию стенограмм для WhatsApp.
В WhatsApp можно будет превращать голосовые сообщения в текст
Фото: unian
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Meta представила новую функцию для пользователей WhatsApp - стенограммы голосовых сообщений. Теперь пользователи смогут превращать голосовые сообщения в текст непосредственно на своем устройстве. Это позволяет сохранять конфиденциальность, ведь никто, даже сама компания WhatsApp, не имеет доступа к личным сообщениям.

Для использования функции нужно перейти в меню «Настройки», далее «Беседы», перейти в «Стенограммы голосовых сообщений». Чтобы создать стенограмму, достаточно нажать на голосовое сообщение и удержать его, а затем выбрать опцию «Транскрибировать».

Для пользователей Android на данный момент доступны четыре языка: английский, португальский, испанский и русский.

Для iOS перечень поддерживаемых языков зависит от версии операционной системы. Так, на iOS 16 доступны: английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, турецкий, китайский и арабский. Для iOS 17 и более новых версий доступны дополнительные языки: датский, финский, иврит, малайский, норвежский, голландский, шведский и тайский. Разработчики обещают расширение списка языков в ближайшем будущем.

Эта функция будет доступна для всех пользователей WhatsApp в ближайшие недели.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

WhatsApp Meta

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Все еще согласовывают условия – в МВФ не пояснили, когда Украина получит все обещанные средства от G7

От того, выделят ли обещанные средства страны Большой семерки, зависит судьба финансирования бюджета Украины на следующий год.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении прав осужденных и взятых под стражу лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания – что он предусматривает

К мерам по предотвращению содержания осужденных в ненадлежащих условиях будут относиться перевод в другую камеру с надлежащими условиями содержания, перевод в другое учреждение исполнения наказаний и другие.

Новый график IQ-теста для конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда – кандидатов ждут 4 декабря

Высшая квалификационная комиссия судей возобновила тестирование на когнитивные способности для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Верховный Суд подтвердил правомерность назначения земельных торгов по делу об отказе в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства

Правомерность назначения земельных торгов по делу об отказе в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства – позиция Верховного Суда.

Дела на судей будут распределяться по новым правилам – опубликовано положение об автоматизированной системе документооборота суда, документ

В новом положении об автоматизированной системе документооборота суда определены правила распределения дел на судей, полномочия собрания судей и порядок определения следственного судьи.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Гниличенко
    Марина Гниличенко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Панкулич
    Віктор Панкулич
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду