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«Белые билеты» за $14 тысяч – на Закарпатье врачи и чиновники помогали уклонистам избежать мобилизации

12:49, 22 ноября 2024
Масштабная схема «липовых» диагнозов для уклонистов от мобилизации разоблачена на Закарпатье.
«Белые билеты» за $14 тысяч – на Закарпатье врачи и чиновники помогали уклонистам избежать мобилизации
Источник фото: ГБР
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Работники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с СБУ и Нацполицией разоблачили масштабную схему оформления «липовых» диагнозов о психических расстройствах для лиц, желающих избежать мобилизации и выехать за границу. Преступная группа действовала на Закарпатье с августа 2023 года. Об этом сообщили в ГБР.

В состав преступной группы входили начальница отдела Береговского районного ТЦК, должностное лицо военно-врачебной комиссии, психиатры из Хустской и Виноградовской районных больниц, а также другие лица. Они предлагали свои услуги желающим выехать за границу незаконным путем. Стоимость оформления фальшивых документов достигала 14 тыс. долларов США.

Клиентов направляли к медикам, которые предоставляли им вымышленные психические диагнозы. Для правдоподобности их даже на некоторое время госпитализировали. После этого выдавали медицинские документы, которые служили основанием для признания их непригодными к службе в армии. Начальница отдела ТЦК обеспечивала исключение таких лиц с воинского учета, предоставляя поддельные документы.

ГБР задокументировало несколько случаев изготовления фальшивых диагнозов и документов о непригодности к службе для мужчин, которые планировали выехать за границу. По оперативной информации, услугами группы воспользовались десятки лиц призывного возраста, которым не только изготавливали фальшивые «белые билеты», но и давали советы по выезду в Европу.

Сейчас проводятся обыски, изучаются документы и устанавливаются другие участники схемы. Шестерым подозреваемым сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через границу и получении неправомерной выгоды. По статьям Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет. Уже готовятся ходатайства об избрании меры пресечения.

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СБУ Национальная полиция Закарпатье ГБР мобилизация

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