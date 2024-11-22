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Удостоверение подлинности подписи на документах — что нужно знать

11:55, 22 ноября 2024
Нотариус, должностное лицо органа местного самоуправления, должностное лицо консульского учреждения Украины, начальник учреждения исполнения наказаний удостоверяют подлинность подписи на документах.
Удостоверение подлинности подписи на документах — что нужно знать
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Министерство юстиции Украины разъяснило вопрос заверения подлинности подписи на документах.

Потребность в удостоверении подлинности подписи на документах может возникать по разным причинам. Среди них есть необходимость подать документы в компетентные органы или оформление заявлений или разрешений.

В соответствии со статьей 78 Закона Украины «О нотариате» нотариус, должностное лицо органа местного самоуправления, должностное лицо консульского учреждения Украины, начальник учреждения исполнения наказаний удостоверяют подлинность подписи на документах, кроме тех, которые в соответствии с законом или по требованию сторон подлежат нотариальному удостоверению.

На документе может быть удостоверена подлинность подписи лица, подписавшегося за другое лицо, которое не могло это сделать собственноручно вследствие физического порока, болезни или по другим уважительным причинам. В этом случае нотариус устанавливает лицо, как того, кто подписался, так и того, за кого это лицо подписалось. О причинах, по которым физическое лицо, заинтересованное в совершении нотариального действия, не могло подписать документ, отмечается в удостоверительной надписи.

Вышеупомянутые уполномоченные лица, удостоверяя подлинность подписи, не удостоверяют факты, изложенные в документе, а лишь подтверждают, что подпись сделана определенным лицом.

Они не могут свидетельствовать о подлинности подписи физического лица на документе, в котором утверждаются обстоятельства, право удостоверения которых принадлежит только соответствующему государственному органу. Например: время рождения, брака, смерти, наличие болезни, инвалидности, право собственности на имущество и т.д.

Подлинность подписи на таком документе может быть удостоверена в случае, если документ предназначен для представления в компетентные органы другого государства.

Нотариус свидетельствует также подлинность квалифицированной электронной подписи, учитывая положения порядка совершения нотариальных действий с использованием квалифицированной электронной подписи или печати.

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минюст

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