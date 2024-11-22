Украина может производить 3 тысячи крылатых ракет в год – вопрос в цене

3 тысячи крылатых ракет в год – это минимум $3 млрд.

Фото: mil.in.ua

Украина имеет потенциал для производства 3 тысяч крылатых ракет, что обойдется Украине в минимум $3 млрд, о чем ранее заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Для осуществления этого плана необходимо заключить контракты на закупку соответствующих материалов, сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников.

Однако, многочисленные эксперты ставят под сомнение реальность таких планов. По подсчетам издания «Милитарный», производство трех тысяч ракет потребует не менее 3 млрд долларов, без учета расходов на закупку новых станков и расширение производственных мощностей.

Директор компании Defense Express, Сергей Згурец, отметил, что изготовление 3 тысяч ракет в год - это в среднем по восемь ракет в сутки, или одна ракета каждые три часа, что превышает темпы производства в России.

Для этого Украина должна будет решить ряд логистических и организационных вопросов, таких как рассредоточение производственных мощностей, упрощение процесса производства, а также обеспечение стабильных поставок импортных составляющих для ракет.

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