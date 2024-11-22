Україна може виробляти 3 тисячі крилатих ракет на рік – питання в ціні

3 тисячі крилатих ракет на рік – це щонайменше $3 млрд.

Фото: mil.in.ua

Україна має потенціал для виробництва 3 тисяч крилатих ракет, що обійдеться Україні в щонайменше $3 млрд, про що раніше заявив Президент України Володимир Зеленський. Для здійснення цього плану необхідно укласти контракти на закупівлю відповідних матеріалів, повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на одного з високопосадовців.

Однак, численні експерти ставлять під сумнів реальність таких планів. За підрахунками видання «Мілітарний», виробництво трьох тисяч ракет вимагатиме щонайменше 3 млрд доларів, без урахування витрат на закупівлю нових верстатів та розширення виробничих потужностей.

Директор компанії Defense Express, Сергій Згурець, зазначив, що виготовлення 3 тисяч ракет на рік — це в середньому по вісім ракет на добу, або одна ракета кожні три години, що перевищує темпи виробництва у Росії.

Для цього Україна повинна буде вирішити низку логістичних та організаційних питань, таких як розосередження виробничих потужностей, спрощення процесу виробництва, а також забезпечення стабільного постачання імпортних складових для ракет.

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