У Румунії власники кав’ярень розпочали судову битву за кавовий цукор

Кав'ярні Румунії оскаржують податкові рішення щодо оподаткування кави та чаю.

Фото: agroter.com.ua

У Румунії підприємці, які володіють кав’ярнями, почали судові процеси через суперечливе тлумачення податковими органами змін у законодавстві щодо оподаткування солодких напоїв. Вони стверджують, що кава та чай не повинні автоматично вважатися продуктами із вмістом цукру. Про це повідомляє Digi24.

З 2024 року в Румунії ставка ПДВ для солодких напоїв зросла з 9% до 19%. Однак підприємці заявляють, що у законодавчих змінах залишилися невизначеності щодо напоїв, таких як кава та чай, які не завжди містять цукор.

Податкова служба влітку активізувала перевірки кав’ярень та ресторанів, і почала автоматично класифікувати каву та чай як продукцію, що підлягає оподаткуванню за ставкою 19%.

«Ми подалися на них, але потім з’ясувалося, що це не працює і нам доведеться сплатити різницю», — розповіла адміністраторка кав’ярні.

Частина бізнесу звернулася до суду. В одному із випадків підприємці вже виграли позов проти податкової, однак рішення ще може бути оскаржене.

Зміни в оподаткуванні є частиною ширшої політики уряду Румунії, спрямованої на боротьбу зі споживанням цукру. Однак невизначеність у законодавстві створює труднощі для малого бізнесу, зокрема через ризик додаткових фінансових витрат та суперечки із податковими органами.

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