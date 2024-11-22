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Німеччина готує війська до потенційної війни з Росією

09:31, 22 листопада 2024
Німеччина готується до можливого конфлікту з Росією – стартував «План операції «Німеччина».
Німеччина готує війська до потенційної війни з Росією
Фото із відкритих джерел
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Німеччина розпочала масштабну підготовку до потенційного військового конфлікту з Росією, який, за оцінками експертів, може стати серйознішим викликом для країни, ніж війна в Україні. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Збройні сили Німеччини активно впроваджують стратегічний документ «План операції «Німеччина», обсягом близько 1000 сторінок. У ньому детально описані сценарії військових дій, включно з:

  • об’єктами інфраструктури, які потребують особливого захисту;
  • алгоритмами дій у разі оборонних операцій чи кризових ситуацій.

Німеччина, як ключовий центр східного флангу НАТО, має відігравати важливу роль у логістиці перекидання військ, техніки, продовольства та медикаментів у разі ескалації.

Особливу увагу приділено співпраці з бізнесом. У Гамбурзі підполковник Йорн Плішке закликав компанії навчати персонал навичкам, які можуть стати корисними під час кризи, наприклад, управлінню вантажівками.

«70% водіїв вантажівок у Німеччині – східноєвропейці. У разі війни їх може просто не виявитися в країні», – зауважив Плішке.

Також компанії рекомендують розробляти автономні системи енергопостачання, зокрема через дизельні генератори. Переговори щодо підготовки бізнесу вже відбулися з представниками торгівлі, промисловості та сільського господарства в Гамбурзі, а подібні заходи тривають по всій країні.

Військова підготовка Німеччини є частиною ширшої стратегії НАТО на тлі напруженості в Європі. Німеччина прагне забезпечити готовність до будь-якого розвитку подій, посилюючи як обороноздатність країни, так і координацію з партнерами по Альянсу.

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Німеччина військові війна

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