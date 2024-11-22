ВРП звільнила суддю Київського апеляційного суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку

Суддю Київського апеляційного суду В’ячеслава Дзюбіна звільнено за дисциплінарні порушення.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Київського апеляційного суду В’ячеслава Дзюбіна на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомила пресслужба ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Київського апеляційного суду Дзюбіна В’ячеслава Вікторовича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Рішення ВРП про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є кадровим.

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