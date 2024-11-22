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22 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:49, 22 листопада 2024
22 листопада в Україні відзначають 20-річчя з початку Помаранчевої революції.
22 листопада – яке сьогодні свято та головні події
Фото: objectiv.tv
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Сьогодні в Україні відзначають 20-річчя з початку Помаранчевої революції, яка стала символом боротьби за демократію. Також цей день є Міжнародним днем сина, Днем музиканта, Днем любові до веснянок і Днем гуманного суспільства.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого апостола Филимона та святого Прокопія.

Святкування у світі:

  • Ліван: День Незалежності
  • Вірменія: День банківського працівника
  • Киргизстан: День працівника прокуратури
  • Венесуела: День психолога

Історичні події цього дня:

  • 1087 — Вбивство святого Ярополка Ізяславовича.
  • 1675 — Оле Ремер представив звіт про визначення швидкості світла.
  • 1708 — РПЦ за ініціативи Петра I проголосила анафему гетьману Івану Мазепі.
  • 1764 — Указом Катерини II скасовано гетьманство в Україні.
  • 1906 — У Російській імперії розпочалася аграрна реформа Столипіна.
  • 1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословаччини.
  • 1963 — У Далласі вбито президента США Джона Кеннеді.
  • 1975 — В Іспанії відновлено монархію: принц Хуан Карлос став королем.
  • 1990 — Маргарет Тетчер оголосила про відставку з поста прем'єр-міністра Великої Британії.
  • 2004 — Початок Помаранчевої революції в Україні.
  • 2005 — Указом Президента Віктора Ющенка 22 листопада проголошено Днем Свободи.
  • 2010 — Початок акції протесту на Майдані Незалежності проти Податкового кодексу уряду Азарова.

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