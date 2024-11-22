22 листопада – яке сьогодні свято та головні події

22 листопада в Україні відзначають 20-річчя з початку Помаранчевої революції.

Фото: objectiv.tv

Сьогодні в Україні відзначають 20-річчя з початку Помаранчевої революції, яка стала символом боротьби за демократію. Також цей день є Міжнародним днем сина, Днем музиканта, Днем любові до веснянок і Днем гуманного суспільства.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого апостола Филимона та святого Прокопія.

Святкування у світі:

Ліван: День Незалежності

Вірменія: День банківського працівника

Киргизстан: День працівника прокуратури

Венесуела: День психолога

Історичні події цього дня:

1087 — Вбивство святого Ярополка Ізяславовича.

1675 — Оле Ремер представив звіт про визначення швидкості світла.

1708 — РПЦ за ініціативи Петра I проголосила анафему гетьману Івану Мазепі.

1764 — Указом Катерини II скасовано гетьманство в Україні.

1906 — У Російській імперії розпочалася аграрна реформа Столипіна.

1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословаччини.

1963 — У Далласі вбито президента США Джона Кеннеді.

1975 — В Іспанії відновлено монархію: принц Хуан Карлос став королем.

1990 — Маргарет Тетчер оголосила про відставку з поста прем'єр-міністра Великої Британії.

2004 — Початок Помаранчевої революції в Україні.

2005 — Указом Президента Віктора Ющенка 22 листопада проголошено Днем Свободи.

2010 — Початок акції протесту на Майдані Незалежності проти Податкового кодексу уряду Азарова.

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