22 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:49, 22 листопада 2024
22 листопада в Україні відзначають 20-річчя з початку Помаранчевої революції.
Фото: objectiv.tv
Сьогодні в Україні відзначають 20-річчя з початку Помаранчевої революції, яка стала символом боротьби за демократію. Також цей день є Міжнародним днем сина, Днем музиканта, Днем любові до веснянок і Днем гуманного суспільства.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого апостола Филимона та святого Прокопія.
Святкування у світі:
- Ліван: День Незалежності
- Вірменія: День банківського працівника
- Киргизстан: День працівника прокуратури
- Венесуела: День психолога
Історичні події цього дня:
- 1087 — Вбивство святого Ярополка Ізяславовича.
- 1675 — Оле Ремер представив звіт про визначення швидкості світла.
- 1708 — РПЦ за ініціативи Петра I проголосила анафему гетьману Івану Мазепі.
- 1764 — Указом Катерини II скасовано гетьманство в Україні.
- 1906 — У Російській імперії розпочалася аграрна реформа Столипіна.
- 1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословаччини.
- 1963 — У Далласі вбито президента США Джона Кеннеді.
- 1975 — В Іспанії відновлено монархію: принц Хуан Карлос став королем.
- 1990 — Маргарет Тетчер оголосила про відставку з поста прем'єр-міністра Великої Британії.
- 2004 — Початок Помаранчевої революції в Україні.
- 2005 — Указом Президента Віктора Ющенка 22 листопада проголошено Днем Свободи.
- 2010 — Початок акції протесту на Майдані Незалежності проти Податкового кодексу уряду Азарова.
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