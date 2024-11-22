22 ноября – какой сегодня праздник и главные события

22 ноября в Украине отмечают 20-летие с начала Оранжевой революции.

Фото: objectiv.tv

Сегодня в Украине отмечают 20-летие с начала Оранжевой революции, которая стала символом борьбы за демократию. Также этот день является Международным днем сына, Днем музыканта, Днем любви к веснянкам и Днем гуманного общества.

Православная церковь сегодня чтит память святого апостола Филимона и святого Прокопия.

Празднование в мире:

Ливан: День Независимости

Армения: День банковского работника

Кыргызстан: День работника прокуратуры

Венесуэла: День психолога

Исторические события этого дня:

1087 - Убийство святого Ярополка Изяславовича.

1675 - Оле Ремер представил отчет об определении скорости света.

1708 - РПЦ по инициативе Петра I провозгласила анафему гетману Ивану Мазепе.

1764 - Указом Екатерины II отменено гетманство в Украине.

1906 - В Российской империи началась аграрная реформа Столыпина.

1938 - Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословакии.

1963 - В Далласе убит президент США Джон Кеннеди.

1975 - В Испании восстановлена монархия: принц Хуан Карлос стал королем.

1990 - Маргарет Тэтчер объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании.

2004 - Начало Оранжевой революции в Украине.

2005 - Указом Президента Виктора Ющенко 22 ноября провозглашено Днем Свободы.

2010 - Начало акции протеста на Майдане Независимости против Налогового кодекса правительства Азарова.

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