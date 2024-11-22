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22 ноября – какой сегодня праздник и главные события

09:49, 22 ноября 2024
22 ноября в Украине отмечают 20-летие с начала Оранжевой революции.
22 ноября – какой сегодня праздник и главные события
Фото: objectiv.tv
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Сегодня в Украине отмечают 20-летие с начала Оранжевой революции, которая стала символом борьбы за демократию. Также этот день является Международным днем сына, Днем музыканта, Днем любви к веснянкам и Днем гуманного общества.

Православная церковь сегодня чтит память святого апостола Филимона и святого Прокопия.

Празднование в мире:

  • Ливан: День Независимости
  • Армения: День банковского работника
  • Кыргызстан: День работника прокуратуры
  • Венесуэла: День психолога

Исторические события этого дня:

  • 1087 - Убийство святого Ярополка Изяславовича.
  • 1675 - Оле Ремер представил отчет об определении скорости света.
  • 1708 - РПЦ по инициативе Петра I провозгласила анафему гетману Ивану Мазепе.
  • 1764 - Указом Екатерины II отменено гетманство в Украине.
  • 1906 - В Российской империи началась аграрная реформа Столыпина.
  • 1938 - Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословакии.
  • 1963 - В Далласе убит президент США Джон Кеннеди.
  • 1975 - В Испании восстановлена монархия: принц Хуан Карлос стал королем.
  • 1990 - Маргарет Тэтчер объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании.
  • 2004 - Начало Оранжевой революции в Украине.
  • 2005 - Указом Президента Виктора Ющенко 22 ноября провозглашено Днем Свободы.
  • 2010 - Начало акции протеста на Майдане Независимости против Налогового кодекса правительства Азарова.

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