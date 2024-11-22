Глава МИД Чехии Ян Липавский прибыл в Киев

Глава МИД Чехии планирует обсудить последствия бомбардировок и международную помощь.

Источник фото: Ян Липавский/X

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в пятницу, 22 ноября, посетил Киев с официальным визитом. О своем приезде дипломат сообщил в соцсети X.

В рамках поездки Липавский планирует обсудить, как украинцы преодолевают последствия бомбардировок, оценить работу чешских проектов в регионе и определить приоритеты для международной помощи в ближайшие месяцы.

«Я буду обсуждать все это здесь», - отметил министр.

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