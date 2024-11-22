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В Австралии хотят запретить доступ к TikTok, Instagram и Facebook для подростков

09:06, 22 ноября 2024
Новый закон Австралии предусматривает штрафы до $32 млн за доступ подростков к соцсетям.
В Австралии хотят запретить доступ к TikTok, Instagram и Facebook для подростков
Фото: nus.org.ua
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Правительство Австралии внесло в парламент законопроект, который предусматривает запрет пользования социальными сетями TikTok, Instagram и Facebook для лиц младше 16 лет. Платформы, которые будут нарушать эти правила, могут быть оштрафованы на сумму до 32 млн долларов США. Об этом пишет NBC News.

Для обеспечения соблюдения возрастного ценза планируется внедрить систему проверки возраста, которая может включать использование биометрических данных или официальных документов. Исключений для детей с согласия родителей не предусмотрено. Также запланирована проверка возраста существующих учетных записей.

«Это знаковая реформа. Мы знаем, что некоторые дети найдут обходные пути, но мы посылаем сообщение компаниям, которые владеют социальными сетями, чтобы они исправились», - заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Законопроект был представлен на фоне статистики, что две трети подростков в соцсетях сталкиваются с контентом, связанным с наркотиками, самоповреждением или суицидом. Правительство отмечает, что чрезмерное использование соцсетей вредит физическому и психическому здоровью детей.

Некоторые платформы выразили сомнение в том, что система будет работать эффективно, но Альбанезе ответил: «Мы не наивны».

Кроме ограничений, дети будут иметь доступ к онлайн-образованию, играм и медицинским услугам.

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