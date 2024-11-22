В Австралії хочуть заборонити доступ до TikTok, Instagram та Facebook для підлітків

Новий закон Австралії передбачає штрафи до $32 млн за доступ підлітків до соцмереж.

Фото: nus.org.ua

Уряд Австралії вніс до парламенту законопроєкт, який передбачає заборону користування соціальними мережами TikTok, Instagram та Facebook для осіб, молодших за 16 років. Платформи, що порушуватимуть ці правила, можуть бути оштрафовані на суму до 32 млн доларів США. Про це пише NBC News.

Для забезпечення дотримання вікового цензу планується впровадити систему перевірки віку, яка може включати використання біометричних даних або офіційних документів. Винятків для дітей із згодою батьків не передбачено. Також запланована перевірка віку існуючих облікових записів.

«Це знакова реформа. Ми знаємо, що деякі діти знайдуть обхідні шляхи, але ми надсилаємо повідомлення компаніям, які володіють соціальними мережами, щоб вони виправилися», — заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

Законопроєкт був представлений на тлі статистики, що дві третини підлітків у соцмережах стикаються з контентом, пов’язаним із наркотиками, самопошкодженням або суїцидом. Уряд наголошує, що надмірне використання соцмереж шкодить фізичному та психічному здоров’ю дітей.

Деякі платформи висловили сумнів у тому, що система працюватиме ефективно, але Альбанезе відповів: «Ми не наївні».

Крім обмежень, діти матимуть доступ до онлайн-освіти, ігор і медичних послуг.

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