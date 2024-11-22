Дональд Трамп висунув Пем Бонді на посаду генпрокурора США

Пем Бонді більше 18 років вона працювала прокурором в окрузі Гіллсборо і ще 7 років була генпрокурором у Флориді.

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Як раніше повідомлялося колишній конгресмен Метт Гетц зняв кандидатуру на пост генерального прокурора США. Тож обраний президент США Дональд Трамп висунув нову кандидатуру на посаду – першу жінку-генпрокурора Флориди Пем Бонді. Про це він повідомив у своїй соцмережі.

«Занадто довго заангажований Департамент юстиції був озброєний проти мене та інших республіканців — більше цього не буде. Пем переорієнтує Мінʼюст на його пряме призначення — боротьбу зі злочинністю і відновлення безпеки в Америці», — зазначив Трамп.

Пем Бонді має значний юридичний досвід – понад 18 років вона працювала прокурором в окрузі Гіллсборо, а з 2011 до 2019 року обіймала посаду генпрокурорки Флориди.

Сенат тепер має розглянути її кандидатуру.

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