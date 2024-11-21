Конгресмен Метт Гетц зняв кандидатуру на пост генерального прокурора США

Колишній конгресмен Метт Гетц відмовився від посади генерального прокурора, на яку його обрав Дональд Трамп.

Джерело фото: Getty Images

Колишній конгресмен від Флориди Метт Гетц вирішив зняти свою кандидатуру на посаду генерального прокурора США. Про своє рішення Гетц повідомив у соцмережі X, пише ВВС.

«Я завжди буду пишатися тим, що президент Трамп призначив мене очолити міністерство юстиції, і я впевнений, що він врятує Америку», — зазначив Гетц.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп обрав конгресмена Метта Гетца генеральним прокурором США.

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