Нова криза у відносинах між ВККС та ГРД – громадськість звинуватила колегію ВККС у небажанні враховувати її позицію, але в Комісії вважають, що діють у межах закону

Громадська рада доброчесності звинуватила ВККС у порушенні «таємних» домовленостей стосовно кваліфікаційного оцінювання суддів, тоді як в Комісії кажуть, що не можуть постійно відкладати співбесіди з суддями.

Колегія ВККС № 2. Джерело фото: ВККС

Черговий конфлікт між Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Громадською радою доброчесності виник 19 листопада під час співбесід колегії ВККС № 2 з суддею Мар’їнського районного суду Донецької області Яною Шкарлат та суддею Чорнобаївського районного суду Черкаської області Володимиром Чубаєм.

Колегія ВККС вже неодноразово намагалася провести співбесіди з вказаними суддями, однак кожного разу співбесіди відкладалися.

Так, спроби провести співбесіди з Яною Шкарлат відбулися 6 серпня та 15 жовтня, а з Володимиром Чубаєм – 15 серпня та 15 жовтня.

Наприклад, 15 жовтня колегія № 2 у складі членів Комісії Руслана Сидоровича, Романа Кидисюка та Людмили Волкової не змогла завершити співбесіду з Яною Шкарлат через необхідність отримання додаткових пояснень від судді стосовно її майна та судових рішень, ухвалених поза межами процесуальних строків.

19 листопада для участі у співбесіді з Яною Шкарлат особисто з’явилася координатор ГРД Вероніка Крейденкова.

Під час співбесіди представник ГРД повідомила, що члени Ради доброчесності «не розглядали суддю, не аналізували її та не приймали рішення стосовно неї».

«А що власне тут відбувається?», - дещо емоційно поцікавилася Вероніка Крейденкова у членів ВККС.

«У нас тут відбувається співбесіда із суддею», - витримавши паузу відповів Руслан Сидорович.

Через деякий час колегія ВККС оголосила коротку перерву у співбесіді з Яною Шкарлат, оскільки судді було необхідно роздрукувати лист НАЗК з власного суддівського досьє.

Після цього колегія ВККС розпочала співбесіду з суддею Володимиром Чубаєм і нарешті завершила з ним співбесіду, визнавши суддю таким, що відповідає займаній посаді.

Коли співбесіда з Яною Шкарлат через деякий час відновилася, Вероніка Крейденкова знову нагадала про себе.

«Треба вияснити, кого я представляю і що я взагалі тут роблю», – несподівано повідомила Вероніка Крейденкова членам ВККС.

Промова представниці ГРД на цей раз була досить тривалою.

«Ми досі не маємо безперешкодного доступу як до досьє судді, з якою відбувається співбесіда, так і до досьє інших суддів. Ми не змогли зібрати та належним чином проаналізувати інформацію. Комісія призначила розгляд судді на відповідність посаді без погодження з ГРД. Відтак, ГРД не бере участь у тому форматі, в якому б мала брати участь. Ми зверталися до Комітету Верховної Ради з питань правової політики, щоб виправити цю ситуацію. Ми ще у серпні зверталися до ВККС, щоб Комісія змінила свій локальний акт, згідно до якого нам би надавалося не право перегляду суддівських досьє, а право обробляти інформацію з досьє суддів. Але, на жаль, досі нічого не відбулося. ВККС жодного разу навіть не включила це питання до свого порядку денного. Вочевидь Комісія не зацікавлена у тому, щоб ГРД грала більш значущу роль у процедурі кваліфікаційного оцінювання суддів, хоча це й передбачено нашим євроінтеграційним процесом. Це все досить сумно, особливо у контексті євроінтеграції. Мені треба порадитися з іншими членами ГРД, що нам робити у зв’язку з вашими рішеннями», - повідомила членам ВККС Вероніка Крейденкова.

Втім, координатор ГРД чомусь вирішила не згадувати, що процедура співбесіди з Яною Шкарлат та Володимиром Чубаєм розпочалася ще влітку, при цьому член Громадської ради доброчесності (це був представник агентства журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» Олександр Волошин) 1 жовтня ознайомився як з електронним, так і паперовим варіантом досьє обох суддів.

Також Вероніка Крейденкова чомусь не подала письмового клопотання про відкладення співбесіди з Яною Шкарлат, а потім взагалі покинула зал, де відбувалося засідання колегії.

Після чергової перерви Руслану Сидоровичу довелося особисто дзвонити представниці ГРД, щоб дізнатися, чи буде нею офіційно подане клопотання про відкладення співбесіди з Яною Шкарлат.

«Підійдіть до нас на одну хвилину і я вас відпущу. Ну будь-ласка, підійдіть», - зателефонував Руслан Сидорович до координатора ГРД.

Втім, Вероніка Крейденкова все ж вирішила більше не брати участі у засіданні колегії. Письмового клопотання про відкладення співбесіди до колегії вона також не надіслала.

Фактично проти чергового відкладення співбесіди виступила і сама Яна Шкарлат.

«Я не маю повноважень на здійснення правосуддя з березня 2021 року. Я вже хочу приступити до роботи. Підсудність справ Мар’їнського районного суду буде змінена, тож мене ще чекає відрядження в інший суд. Мені вже потрібно визначитися з подальшими діями», - повідомила Яна Шкарлат.

У підсумку, порадившись, колегія №2 все ж вирішила не відкладати співбесіду та визнала Яну Шкарлат такою, що відповідає займаній посаді.

Оскільки Громадська рада доброчесності не змогла або не встигла «перевірити» суддю та надати негативний висновок стосовно Яни Шкарлат (та Володимира Чубая), то рішення колегії ВККС є остаточним і шлях до надання судді рекомендації для призначення на посаду безстроково, тепер відкритий.

20 листопада Громадська рада доброчесності на своєму сайті оприлюднила заяву стосовно рішень колегії № 2 за підсумками співбесід з Яною Шкарлат та Володимиром Чубаєм.

ГРД звинуватила колегію ВККС в ігноруванні позиції громадськості та небажанні полегшити їй роботу.

Дісталося також і ВККС в цілому, як органу суддівського врядування. Громадські активісти розкритикували Комісію за байдужість до проблем в діяльності ГРД.

Цікаво, що ГРД звинуватила ВККС і у порушенні своєрідної «таємної угоди», яка була досягнута між ВККС та ГРД у серпні.

Судячи з повідомлення ГРД, тоді Комісія взяла на себе зобов’язання узгоджувати проведення співбесід з тими чи іншими суддями з Радою доброчесності – тобто співбесіди можуть відбуватися лише з тими суддями, стосовно яких громадськість вже сформувала свою позицію, проаналізувавши усі наявні дані.

Слід зазначити, що оскільки згідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» ГРД є скоріше допоміжним органом, який має «сприяти у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання», то наявність якихось неофіційних домовленостей з представниками громадськості в цілому викликає подив, адже це ставить орган суддівського врядування у певну залежність від дій або бездіяльності допоміжної структури.

Особливо ситуація виглядає цікавою у контексті майбутніх співбесід з кандидатами на посади суддів апеляційних судів, адже у ВККС неодноразово наголошували, що хочуть завершити співбесіди з претендентами на посади суддів апеляційної інстанції та сформувати список переможців конкурсу до вересня 2025 року.

Однак, чи можливо буде досягти такого результату, якщо раптом у ГРД виникнуть додаткові організаційні або кадрові проблеми, сказати наразі важко.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета», вже не вперше розповідає про проблеми, що виникають у відносинах між ВККС та ГРД.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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