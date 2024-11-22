Новый кризис в отношениях между ВККС и Советом добропорядочности – общественность обвинила коллегию ВККС в нежелании учитывать ее позицию, но в Комиссии считают, что действуют в рамках закона

Общественный совет добропорядочности обвинил ВККС в нарушении «тайных» договоренностей относительно квалификационного оценивания судей, в то время как в Комиссии говорят, что не могут постоянно откладывать собеседования с судьями.

Коллегия ВККС № 2. Источник фото: ВККС

Очередной конфликт между Высшей квалификационной комиссией судей и Общественным советом добропорядочности возник 19 ноября во время собеседований коллегии ВККС № 2 с судьей Марьинского районного суда Донецкой области Яной Шкарлат и судьей Чернобаевского районного суда Черкасской области Владимиром Чубаем.

Коллегия ВККС уже не раз пыталась провести собеседования с указанными судьями, однако каждый раз собеседования откладывались.

Так, попытки провести собеседования с Яной Шкарлат состоялись 6 августа и 15 октября, а с Владимиром Чубаем – 15 августа и 15 октября.

Например, 15 октября коллегия № 2 в составе членов Комиссии Руслана Сидоровича, Романа Кидисюка и Людмилы Волковой не смогла завершить собеседование с Яной Шкарлат из-за необходимости получения дополнительных пояснений от судьи относительно ее имущества и судебных решений, принятых вне процессуальных сроков.

19 ноября для участия в собеседовании с Яной Шкарлат лично явилась координатор ОСД Вероника Крейденкова.

В ходе собеседования представитель ОСД сообщила, что члены Совета добропорядочности «не рассматривали судью, не анализировали ее и не принимали решения по ней».

«А что именно здесь происходит?», – несколько эмоционально поинтересовалась Вероника Крейденкова у членов ВККС.

"У нас здесь происходит собеседование с судьей", - выдержав паузу, ответил Руслан Сидорович.

Через некоторое время коллегия ВККС объявила короткий перерыв в собеседовании с Яной Шкарлат, поскольку судье необходимо было распечатать письмо НАПК из своего судейского досье.

После этого коллегия ВККС начала собеседование с судьей Владимиром Чубаем и, наконец, завершила собеседование с ним, признав судью соответствующим занимаемой должности.

Когда собеседование с Яной Шкарлат спустя некоторое время возобновилось, Вероника Крейденкова снова напомнила о себе.

«Нужно выяснить, кого я представляю и что я вообще здесь делаю», – неожиданно сообщила Вероника Крейденкова членам ВККС.

Речь представительницы ОСД в этот раз была достаточно продолжительной.

«У нас до сих пор нет беспрепятственного доступа как к досье судьи, с которой происходит собеседование, так и к досье других судей. Мы не смогли собрать и надлежащим образом проанализировать информацию. Комиссия назначила рассмотрение судьи на соответствие занимаемой должности без согласования с ОСД. Следовательно, ОСД не участвует в том формате, в котором она должна участвовать. Мы обращались в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, чтобы исправить эту ситуацию. Мы еще в августе обращались в ВККС, чтобы Комиссия внесла изменения в свой локальный акт, согласно которому нам предоставлялось бы не право просмотра судейских досье, а право обрабатывать информацию из досье судей. Но, к сожалению, до сих пор ничего не произошло. ВККС ни разу даже не включила этот вопрос в свою повестку дня. Очевидно, что Комиссия не заинтересована в том, чтобы ОСД играла более значимую роль в процедуре квалификационного оценивания судей, хотя это и предусмотрено нашим евроинтеграционным процессом. Это все довольно грустно, особенно в контексте евроинтеграции Мне нужно посоветоваться с другими членами ОСД, что нам делать в связи с вашими решениями», - сообщила членам ВККС Вероника Крейденкова.

Впрочем, координатор ОСД почему-то решила не вспоминать, что процедура собеседования с Яной Шкарлат и Владимиром Чубаем началась еще летом, при этом член Общественного совета добропорядочности (это был представитель агентства журналистских расследований «Следствие.Инфо» Александр Волошин) 1 октября ознакомился как с электронным, так и бумажным вариантами досье обоих судей.

Также Вероника Крейденкова почему-то не подала письменное ходатайство о переносе собеседования с Яной Шкарлат, а затем вообще покинула зал, где проходило заседание коллегии.

После очередного перерыва Руслану Сидоровичу пришлось лично звонить представительнице ОСД, чтобы узнать, будет ли ею официально подано ходатайство о переносе собеседования с Яной Шкарлат.

"Подойдите к нам на одну минуту, и ​​я вас отпущу. Ну, пожалуйста, подойдите", - позвонил Руслан Сидорович координатору ОСД.

Впрочем, Вероника Крейденкова все же решила больше не участвовать в заседании коллегии.

Фактически против очередного переноса собеседования выступила и сама Яна Шкарлат.

«У меня нет полномочий на осуществление правосудия с марта 2021 года. Я уже хочу приступить к работе. Подсудность дел Марьинского районного суда будет изменена, поэтому меня еще ждет командировка в другой суд. Мне нужно определиться с дальнейшими действиями», – сообщила Яна Шкарлат.

В итоге, посовещавшись, коллегия №2 все же решила больше не переносить собеседование и признала Яну Шкарлат соответствующей занимаемой должности.

Поскольку Общественный совет добропорядочности не смог или не успел «проверить» судью и представить негативное заключение в отношении Яны Шкарлат (как и Владимира Чубая), то решение коллегии ВККС является окончательным и открывает путь к предоставлению судье рекомендации для назначения на должность бессрочно.

20 ноября Общественный совет добропорядочности на своем сайте обнародовал заявление о решениях коллегии № 2 по итогам собеседований с Яной Шкарлат и Владимиром Чубаем.

ОСД обвинил коллегию ВККС в игнорировании позиции общественности и нежелании облегчить ей работу.

Досталось также и ВККС в целом как органу судейского управления. Общественные активисты раскритиковали Комиссию за безразличие к проблемам в деятельности ОСД.

Интересно, что ОСД обвинила ВККС и в нарушении своеобразного «тайного соглашения», которое было достигнуто между ВККС и ОСД в августе.

Судя по сообщению ОСД, тогда Комиссия обязалась согласовывать проведение собеседований с теми или иными судьями с Советом добропорядочности – то есть собеседования могут происходить только с теми судьями, в отношении которых общественность уже сформировала свою позицию, проанализировав все имеющиеся данные.

Следует отметить, что поскольку согласно Закону «О судоустройстве и статусе судей» ОСД является скорее вспомогательным органом, который должен «способствовать установлению соответствия судьи (кандидату на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности для целей квалификационного оценивания», то наличие каких-то неофициальных договоренностей с представителями общественности в целом вызывает удивление, ведь это ставит орган судейского управления в определенную зависимость от действий или бездействия вспомогательной структуры.

Особенно ситуация выглядит интересной в контексте будущих собеседований с кандидатами на должности судей апелляционных судов, ведь в ВККС неоднократно отмечали, что хотят завершить собеседования с претендентами на должности судей апелляционной инстанции и сформировать список победителей конкурса до сентября 2025 года.

Однако возможно ли будет добиться такого результата, если вдруг у ОСД возникнут дополнительные организационные или кадровые проблемы, сказать трудно.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже не впервые рассказывает о проблемах, возникающих в отношениях между ВККС и ОСД.

Автор: Вячеслав Хрипун

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