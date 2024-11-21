Минобороны запускает тестирование зимних комплектов одежды для военнослужащих

Женщины-военные получат новую зимнюю одежду, разработанную по их антропометрическим особенностям.

Источник фото: mod.gov.ua

Министерство обороны Украины анонсировало проведение военных (опытных) испытаний новой зимней одежды и белья, специально разработанных для военнослужащих с учетом их антропометрических данных.

К нововведениям входят зимние ветровлагозащитные куртки и брюки, а также белье для холодной погоды, в частности рубашка и кальсоны.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что Минобороны активно работает над улучшением вещевого обеспечения военнослужащих, учитывая антропологические особенности женщин. Целью является создание удобной одежды, которая поможет эффективнее выполнять боевые и специальные задачи.

«Минобороны улучшает вещевое обеспечение военнослужащих, вносит конструктивные изменения в одежду и средства индивидуальной защиты, с учетом антропологических особенностей женщин. Наша цель - разработать новую куртку и брюки зимние, а также демисезонное и зимнее нательное белье. Должны обеспечить женщин удобной одеждой, которая будет отвечать их потребностям и позволит эффективнее выполнять боевые и специальные задачи», - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Минобороны пригласило заинтересованных производителей сообщить до 25 ноября 2024 года о возможности изготовления и предоставления на безвозмездной основе не менее 11 комплектов для проведения испытаний. Заявки необходимо подавать через портал «Партнер МОУ».

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