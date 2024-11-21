Осужденные смогут получить возмещение за ненадлежащие условия содержания – Рада приняла закон

В Украине появится механизм возмещения за плохие условия содержания лиц под стражей.

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон № 3939-IX, который регулирует возмещение за ненадлежащие условия содержания лиц, осужденных к лишению свободы. Об этом сообщили в Парламенте.

Согласно новому законодательству, осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, а также лица, взятые под стражу, имеют право на содержание в надлежащих условиях. В случае нарушения этого права, они могут обращаться в комиссию по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в следственных изоляторах и тюрьмах. В случае несогласия с решением комиссии, лицо может обжаловать его в суде.

Кроме того, закон предусматривает механизм возмещения за ненадлежащие условия содержания, в частности:

сокращение срока, с которого может быть применено условно-досрочное освобождение;

возможность замены наказания на более мягкое или снятия судимости согласно нормам Уголовного кодекса Украины;

освобождение от возмещения расходов на содержание осужденного за период пребывания в ненадлежащих условиях;

исправление условий содержания.

Закон направлен на улучшение условий содержания лиц в пенитенциарных учреждениях и на обеспечение справедливого возмещения за ненадлежащие условия.

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