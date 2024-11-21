Засуджені зможуть отримати відшкодування за неналежні умови утримання – Рада прийняла закон

В Україні з’явиться механізм відшкодування за погані умови утримання осіб під вартою.

Верховна Рада України прийняла в цілому Закон № 3939-IX, який регулює відшкодування за неналежні умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. Про це повідомили в Парламенті.

Згідно з новим законодавством, засуджені, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, взяті під варту, мають право на утримання в належних умовах. У разі порушення цього права, вони можуть звертатися до комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання у слідчих ізоляторах та в’язницях. У разі незгоди з рішенням комісії, особа може оскаржити його в суді.

Крім того, закон передбачає механізм відшкодування за неналежні умови тримання, зокрема:

скорочення строку, з якого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення;

можливість заміни покарання на більш м’яке або зняття судимості згідно з нормами Кримінального кодексу України;

звільнення від відшкодування витрат на утримання засудженого за період перебування в неналежних умовах;

виправлення умов утримання.

Закон направлений на покращення умов утримання осіб в пенітенціарних установах та на забезпечення справедливого відшкодування за неналежні умови.

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