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«Якби британську армію попросили битися сьогодні ввечері, вона б билася сьогодні ввечері» – заступник начальника британського штабу оборони Роб Магован

19:00, 21 листопада 2024
У командуванні армії Великої Британії заявили, що готові воювати з РФ, якщо відбудеться вторгення у Східній Європі.
«Якби британську армію попросили битися сьогодні ввечері, вона б билася сьогодні ввечері» – заступник начальника британського штабу оборони Роб Магован
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Британські збройні сили будуть готові битися з російськими «сьогодні ввечері», якщо РФ вторгнеться в іншу східноєвропейську країну, заявив 21 листопада високопоставлений британський військовий начальник.

«Якби британську армію попросили битися сьогодні ввечері, вона б билася сьогодні ввечері», — сказав заступник начальника штабу британської оборони, генерал-лейтенант Роб Магован, виступаючи на комітеті з питань оборони Палати громад. Його цитує Independent та Politico.

Ці коментарі пролунали, коли депутати запитали Магована, скільки британських бригад може дістатися до східного флангу НАТО в разі значної ескалації з боку Росії.

Як зазначається, Магован сидів поруч з міністром оборони Великої Британії Джоном Хілі, який також зустрічався з депутатами у світлі ситуації в світі.

В свою чергу, 21 листопада у розмові з журналістом Sky News посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що «Британія зараз безпосередньо залучена у війну в Україні».

Зазначимо, що 21 листопада Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Великої Британії, яка прибула до України з візитом, на чолі з начальником штабу оборони, адміралом, сером Ентоні Радакіном. На зустрічі також були присутні Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич. 

Міністерство оборони Великої Британії 21 листопада оголосило, що британська армія завершила випробування бойовою стрільбою мобільної гаубиці Archer, артилерійської системи, призначеної для швидкого розгортання. Це сталося під час 12 днів навчань НАТО у Фінляндії.

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армія війна Велика Британія

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«Якби британську армію попросили битися сьогодні ввечері, вона б билася сьогодні ввечері» – заступник начальника британського штабу оборони Роб Магован

У командуванні армії Великої Британії заявили, що готові воювати з РФ, якщо відбудеться вторгення у Східній Європі.

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