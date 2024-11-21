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«Если бы британскую армию попросили воевать сегодня вечером, она воевала бы сегодня вечером» – заместитель начальника британского штаба обороны Роб Магован

19:00, 21 ноября 2024
В командовании армии Великобритании заявили, что готовы воевать с РФ, если состоится вторжение в Восточную Европу
«Если бы британскую армию попросили воевать сегодня вечером, она воевала бы сегодня вечером» – заместитель начальника британского штаба обороны Роб Магован
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Британские вооруженные силы будут готовы сразиться с российскими «сегодня вечером», если РФ вторгнется в другую восточноевропейскую страну, заявил 21 ноября высокопоставленный британский военный начальник.

«Если бы британскую армию попросили воевать сегодня вечером, она воевала бы сегодня вечером», — сказал заместитель начальника штаба британской обороны, генерал-лейтенант Роб Магован, выступая на комитете по вопросам обороны Палаты общин. Его цитирует Independent и Politico.

Эти комментарии прозвучали, когда депутаты спросили Магована, сколько британских бригад может добраться до восточного фланга НАТО при значительной эскалации со стороны России.

Как отмечается, Магован сидел рядом с министром обороны Великобритании Джоном Хили, также встречавшимся с депутатами в свете ситуации в мире.

В свою очередь, 21 ноября в разговоре с журналистом Sky News посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что «Британия сейчас непосредственно вовлечена в войну в Украине».

Отметим, что 21 ноября Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Великобритании, прибывшей в Украину с визитом, во главе с начальником штаба обороны, адмиралом, сэром Энтони Радакином. На встрече также присутствовали Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

Министерство обороны Великобритании 21 ноября объявило, что британская армия завершила испытание боевой стрельбой мобильной гаубицы Archer, артиллерийской системы, предназначенной для быстрого развертывания. Это произошло во время 12 дней учений НАТО в Финляндии.

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армия война Великобритания

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