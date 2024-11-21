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ВАКС уменьшил размер залога для Татьяны Крупы до 300 млн грн, оставив ее под стражей

18:57, 21 ноября 2024
АП ВАКС частично удовлетворила апелляцию подозреваемой в незаконном обогащении - залог уменьшили, но Крупа останется в СИЗО.
ВАКС уменьшил размер залога для Татьяны Крупы до 300 млн грн, оставив ее под стражей
Фото: РБК-Украина
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу защитников Татьяны Крупы, руководительницы Хмельницкой МСЭК. Суд постановил уменьшить размер залога для подозреваемой с 500 млн грн до 300 млн грн, оставив ее под стражей. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Защита Крупы просила изменить меру пресечения на менее строгую, аргументируя, что задержание было незаконным, а подозрение необоснованным. Адвокаты указывали на отсутствие доказательств и не доказанные прокурором риски, отрицая информацию о попытке Крупы выбросить часть денег во время обыска, которую они назвали сплетнями, поскольку это не было зафиксировано в протоколе обыска.

Защитники также утверждали, что залог является непомерным для Татьяны Крупы, поскольку ее средства и недвижимость, а также имущество членов ее семьи были арестованы. Кроме того, они считали, что решение было принято с нарушением правил подсудности и требовали отмены решения и вынесения нового.

Прокурор возражал против уменьшения залога. Он отмечал обоснованность подозрения, ведь факт незаконного обогащения на 137 млн грн уже установлен. Прокурор также отметил риски сокрытия и искажения доказательств, подтверждая эти доводы тем, что найдено 150 объектов недвижимости, зарегистрированных на Крупу, ее родственников и связанных лиц.

Напомним, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн.

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ВАКС

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