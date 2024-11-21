Міноборони запускає тестування зимових комплектів одягу для військовослужбовиць

Жінки-військові отримають новий зимовий одяг, розроблений за їх антропометричними особливостями.

Джерело фото: mod.gov.ua

Міністерство оборони України анонсувало проведення військових (дослідних) випробувань нового зимового одягу та білизни, спеціально розроблених для військовослужбовиць з урахуванням їх антропометричних даних.

До нововведень входять зимові вітровологозахисні куртки та штани, а також білизна для холодної погоди, зокрема сорочка та кальсони.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що Міноборони активно працює над покращенням речового забезпечення військовослужбовиць, враховуючи антропологічні особливості жінок. Метою є створення зручного одягу, який допоможе ефективніше виконувати бойові та спеціальні завдання.

«Міноборони покращує речове забезпечення військовослужбовиць, вносить конструктивні зміни в одяг та засоби індивідуального захисту, з урахуванням антропологічних особливостей жінок. Маємо за мету розробити нову куртку та штани зимові, а також демісезонну та зимову натільну білизну. Маємо забезпечити жінок зручним одягом, який відповідатиме їх потребам та дозволить ефективніше виконувати бойові та спеціальні завдання»‎, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Міноборони запросило зацікавлених виробників повідомити до 25 листопада 2024 року про можливість виготовлення та надання на безоплатній основі не менше 11 комплектів для проведення випробувань. Заявки необхідно подавати через портал «Партнер МОУ».

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