Конгрессмен Мэтт Гетц снял кандидатуру на пост генерального прокурора США

Бывший конгрессмен Мэтт Гетц отказался от должности генерального прокурора, на которую его избрал Дональд Трамп.

Источник фото: Getty Images

Бывший конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц решил снять свою кандидатуру на должность генерального прокурора США. О своем решении Гетц сообщил в соцсети X, пишет ВВС.

«Я всегда буду гордиться тем, что президент Трамп назначил меня возглавить министерство юстиции, и я уверен, что он спасет Америку», - отметил Гетц.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп избрал конгрессмена Мэтта Гетца генеральным прокурором США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.