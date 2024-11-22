Засідання Верховної Ради скасували через загрозу ракетного удару

Наступне засідання Ради має відбутися у грудні.

Засідання Верховної Ради України, заплановане на п’ятницю, 22 листопада, не відбудеться через можливу загрозу ракетного удару по урядовому кварталу. В рамках засідання мала відбутися година запитань до Уряду. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Натомість народна депутатка Ірина Геращенко вказала, що вважає недоцільним скасування засідання Ради в умовах, коли школи та дитсадки працюють.

«В ВР скасували годину запитань до уряду, яка мала відбутися в пʼятницю. Перепрацювали. Нагадаю, садочки, школи, магазини, лікарні- працюють. Важко пояснити, чому скасували засідання ВР. Заяви Путіна розцінюю як максимальне підняття ставок перед важливими переговорами. Ми заходимо в максимально важкий період, він триватиме тижні і місяці. То що, тепер скасувати на ці тижні і місяці життя? Треба серйозно ставитися до тривог, спускатися в бомбосховище, але не скасовувати роботу», – зазначила Геращенко.

Народний депутат Тарас Батенко заявив, що «є загроза удару ракетою по Верховній Раді найближчими днями. Нас проінформували».

Наступне засідання Ради заплановане вже у грудні.

Відео: Тарас Батенко

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