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США попередили Україну про запуск балістичної ракети рф – речниця Білого дому

22:20, 21 листопада 2024
США попередили Україну про ракетну загрозу з боку росії, щоб допомогти підготуватися.
США попередили Україну про запуск балістичної ракети рф – речниця Білого дому
Джерело фото: Getty Images
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Сполучені Штати Америки попередили Україну про намір росії здійснити запуск балістичної ракети середньої дальності по Україні, щоб допомогти підготуватися. Як повідомила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр 21 листопада під час брифінгу,  США заздалегідь інформували Україну та своїх союзників про можливу ракетну атаку.

«Нам відомо про запуск росією балістичної ракети середньої дальності. ... Ми попередили Україну та наших близьких союзників за кілька днів заздалегідь, щоб допомогти їм підготуватись», – заявила Карін Жан-Пʼєр, яку цитує кореспондент «Голосу Америки» у Вашингтоні Остап Яриш.

Нагадаємо, раніше посольства ІспаніїСШАІталії та Греції призупинили роботу посольства у Києві через загрозу атаки росії.

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США росія війна raketnyy udar

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