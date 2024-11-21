США предупредили Украину о запуске баллистической ракеты рф – пресс-секретарь Белого дома

США предупредили Украину о ракетной угрозе со стороны россии, чтобы помочь подготовиться.

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Соединенные Штаты Америки предупредили Украину о намерении россии осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности по Украине, чтобы помочь подготовиться. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 21 ноября во время брифинга, США заранее информировали Украину и своих союзников о возможной ракетной атаке.

«Нам известно о запуске россией баллистической ракеты средней дальности. ... Мы предупредили Украину и наших близких союзников за несколько дней заранее, чтобы помочь им подготовиться», - заявила Карин Жан-Пьер, которую цитирует корреспондент «Голоса Америки» в Вашингтоне Остап Яриш.

Напомним, ранее посольства Испании, США, Италии и Греции приостановили работу посольства в Киеве из-за угрозы атаки россии.

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