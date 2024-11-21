ВСП внесет Президенту Украины представление о назначении трех судей

Высший совет правосудия рекомендует трех судей в местные суды.

21 ноября 2024 года Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту Украины о назначении трех судей в местные суды. В частности, представлены кандидатуры:

Грицюка Романа Петровича на должность судьи Тернопольского окружного административного суда;

на должность судьи Тернопольского окружного административного суда; Короля Александра Валентиновича на должность судьи Изяславского районного суда Хмельницкой области;

на должность судьи Изяславского районного суда Хмельницкой области; Сидоровой Ирины Анатольевны на должность судьи Львовского окружного административного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.