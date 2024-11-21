ВРП внесе Президентові України подання про призначення трьох суддів

Вища рада правосуддя рекомендує трьох суддів до місцевих судів.

21 листопада 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести подання Президентові України щодо призначення трьох суддів до місцевих судів. Зокрема, подано кандидатури:

Грицюка Романа Петровича на посаду судді Тернопільського окружного адміністративного суду;

Короля Олександра Валентиновича на посаду судді Ізяславського районного суду Хмельницької області;

Сідорової Ірини Анатоліївни на посаду судді Львівського окружного адміністративного суду.

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