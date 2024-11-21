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У YASNO пояснили причини частих змін у графіках відключень електроенергії

21:39, 21 листопада 2024
YASNO закликає стежити за актуальними графіками відключень через нестабільність енергопостачання.
У YASNO пояснили причини частих змін у графіках відключень електроенергії
Фото: reform.energy
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», ДТЕК та Yasno змінили підходи до графіків відключення світла. Відтепер графіки оновлюватимуть щодня, протягом однієї години після команди НЕК Укренерго. Генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко роз'яснив причини частих змін у графіках відключень електроенергії.

За його словами, сьогоднішній день був важким для енергетичної інфраструктури, зокрема через екстрені відключення поза графіком, що були введені через обстріли. Додатково, зміни в графіках відключень торкнулися значної кількості споживачів. «Деякі групи залишалися без світла майже 7 годин. Якщо у вас відключення тривало ще довше, варто звернутися до свого оператора системи розподілу, адже це, ймовірно, вже аварійна ситуація», — зазначив Коваленко.

За словами Коваленка, погодні умови також впливають на стабільність постачання електроенергії. Він уточнив, що постійні атаки на енергосистему та необхідність ремонтних робіт не дозволяють прогнозувати стабільність електропостачання навіть на кілька днів вперед.

Серед основних рекомендацій Коваленко зазначив:

  • Графіки відключень регулярно коригуються «Укренерго», тому потрібно уважно слідкувати за поточною ситуацією.
  • Рекомендується використовувати графік ймовірних відключень на тиждень, який можна знайти на сайті, в ботах та додатках. Це допоможе орієнтуватися, хоча він може змінюватися в разі екстрених ситуацій.
  • Прогнози на день вперед можуть бути неточними через непередбачуваність ситуації.

Коваленко також закликав налаштувати сповіщення в офіційних ботах і додатках для оперативної інформації. «Графік на завтра вже опублікований. Ситуація має трохи покращитися», — додав він.

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енергетика світло

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