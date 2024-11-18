ДТЕК та Yasno змінили підходи до графіків відключення світла

Відтепер графіки оновлюватимуть щодня, протягом однієї години після команди НЕК Укренерго.

Українські енергетичні компанії змінили систему сповіщення про стабілізаційні відключення. Про це повідомили у компаніях Yasno та ДТЕК.

Денний графік – актуальна інформація про відключення на наступну добу. В ньому немає світло-сірих зон. Відтепер споживач зможете чітко орієнтуватися, коли буде світло, а коли ні. Графік оновлюється щодня, протягом однієї години після команди НЕК Укренерго.

Завдяки новій системі абоненти ДТЕК отримають більш точну інформацію і зможуть краще планувати свій час. Однак Укренерго може змінювати команди протягом дня. У таких випадках енергетики будуть оновлювати денний графік, зазначили у компанії ДТЕК.

В Yasno також змінили спосіб відображення графіків відключення світла. Відтепер у графіку буде видно конкретний час, коли не буде світла в певній групі або за певною адресою.

«Графік буде саме фактичних відключень за адресою.

Готуючись до таких сценаріїв, ОСР сформували графіки фактичних відключень, а ми - сервіс для їх відображення. Тобто такі, де позначені тільки ті слоти, під час яких світла в конкретній групі/за конкретною адресою не буде.

Знайти ці графіки можна на сайті yasno.com.ua просто вводьте свою адресу», - повідомив Сергій Коваленко, гендиректор Yasno.

Нагадаємо, 19 листопада графіки відключень світла діятимуть по всій Україні з 6:00 до 23:00.

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