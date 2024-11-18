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ДТЕК та Yasno змінили підходи до графіків відключення світла

19:51, 18 листопада 2024
Відтепер графіки оновлюватимуть щодня, протягом однієї години після команди НЕК Укренерго.
ДТЕК та Yasno змінили підходи до графіків відключення світла
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Українські енергетичні компанії змінили систему сповіщення про стабілізаційні відключення. Про це повідомили у компаніях Yasno та ДТЕК.

Денний графік – актуальна інформація про відключення на наступну добу. В ньому немає світло-сірих зон. Відтепер споживач зможете чітко орієнтуватися, коли буде світло, а коли ні. Графік оновлюється щодня, протягом однієї години після команди НЕК Укренерго.

Завдяки новій системі абоненти ДТЕК отримають більш точну інформацію і зможуть краще планувати свій час. Однак Укренерго може змінювати команди протягом дня. У таких випадках енергетики будуть оновлювати денний графік, зазначили у компанії ДТЕК.

В Yasno також змінили спосіб відображення графіків відключення світла. Відтепер у графіку буде видно конкретний час, коли не буде світла в певній групі або за певною адресою.

«Графік буде саме фактичних відключень за адресою.

Готуючись до таких сценаріїв, ОСР сформували графіки фактичних відключень, а ми - сервіс для їх відображення. Тобто такі, де позначені тільки ті слоти, під час яких світла в конкретній групі/за конкретною адресою не буде.

Знайти ці графіки можна на сайті yasno.com.ua просто вводьте свою адресу», - повідомив Сергій Коваленко, гендиректор Yasno.

Нагадаємо, 19 листопада графіки відключень світла діятимуть по всій Україні з 6:00 до 23:00. 

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Київ світло графіки відключень світла

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