ДТЭК и Yasno изменили подходы к графикам отключения света

Теперь графики будут обновлять ежедневно, в течение одного часа после команды НЭК Укрэнерго.

Украинские энергетические компании изменили систему оповещения о стабилизационных отключениях. Об этом сообщили в компаниях Yasno и ДТЭК.

Дневной график – актуальная информация об отключении на следующие сутки. В нем нет светло-серых зон. Теперь потребитель сможет четко ориентироваться, когда будет свет, а когда нет. График обновляется каждый день, в течение одного часа после команды НЭК Укрэнерго.

Благодаря новой системе абоненты ДТЭК получат более точную информацию и смогут лучше планировать свое время. Однако Укрэнерго может менять команды в течение дня. В таких случаях энергетики будут обновлять дневной график, отметили в компании ДТЭК.

В Yasno также изменили способ отображения графиков отключения света. Теперь в графике будет видно конкретное время, когда не будет света в определенной группе или по определенному адресу.

«График будет именно фактических отключений по адресу.

Готовясь к таким сценариям, ОСР сформировали графики фактических отключений, а мы – сервис для их отображения. То есть такие, где указаны только те слоты, во время которых света в конкретной группе/по конкретному адресу не будет.

Найти эти графики можно на сайте yasno.com.ua просто вводите свой адрес», – сообщил Сергей Коваленко, гендиректор Yasno.

Напомним, 19 ноября графики отключений света будут действовать по всей Украине с 6:00 до 23:00.

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