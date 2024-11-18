Как будут выключить свет 19 ноября — ответ Укрэнерго

19 ноября графики отключений света будут действовать по всей стране.

Во вторник, 19 ноября, графики отключений света будут действовать по всей Украине с 6:00 до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Время применения и объем ограничений будут следующими:

- 6:00 - 7:00 – одна очередь отключений

- 7:00 – 9:00 – две очереди отключений

- 9:00 – 14:00 – одна очередь отключений

- 14:00 – 18:00 – две очереди отключений

- 18:00 – 23:00 – одна очередь отключений

«График отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах вашего оператора системы распределения», - заявили в ведомстве.

Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки России.

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