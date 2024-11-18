Як вимикатимуть світло 19 листопада — відповідь Укренерго

19 листопада графіки відключень світла діятимуть по всій країні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 19 листопада, графіки відключень світла діятимуть по всій Україні з 6:00 до 23:00. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

- 6:00 - 7:00 – одна черга відключень

- 7:00 – 9:00 – дві черги відключень

- 9:00 – 14:00 – одна черга відключень

- 14:00 – 18:00 – дві черги відключень

- 18:00 – 23:00 – одна черга відключень

«Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу», - заявили у відомстві.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.